Kindertagesstätte St. Matthäus: Statt eines Neubaus wird renoviert

Die evangelische Kirchengemeinde will ein Grundstück in Hochzoll entwickeln und den Kindergarten neu bauen. Doch das Konzept wird von der Stadt Augsburg nicht genehmigt.

Die Kindertagesstätte St. Matthäus an der Karwendelstraße in Hochzoll-Nord stammt aus 60er-Jahren und ist in die Jahre gekommen. Die evangelische Kirchengemeinde wollte ihre Kita daher abreißen, neu bauen und in diesem Zug auch neuen Wohnraum für Familien schaffen. Doch aus beidem wird nichts. Stattdessen sollen Kindergarten und Grippe für rund 400.000 Euro renoviert und saniert werden. Allerdings ist das nur eine Übergangslösung.

Sylvia Kurth ist seit 2013 in der Kita St. Matthäus tätig, seit 2020 als Leiterin. Die Kita sei voll funktionsfähig, die Kinder würden sich wohlfühlen. Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial. "Der Bau ist alt und die Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr dem, was heute üblich ist", erzählt sie. So habe die Kita keinen eigenen Speisesaal und auch keinen Allzweckraum – beispielsweise für Elternabende. "Bisher haben wir Renovierungen auf das wirklich Nötigste beschränkt, weil ja ein Neubau kommen sollte", erzählt Kurth. Aber daraus wird nichts.

St. Matthäus wollte Gelände in Hochzoll neu entwickeln und bebauen

Die Kirchengemeinde St. Matthäus betreibt die Kita und hatte fest vor, den Neubau umzusetzen. Doch dafür hatte sie das etwa 6500 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Karwendel- und Wettersteinstraße, auf dem neben dem Kindergarten samt großem Garten auch das Pfarrhaus steht, vermarkten müssen. "Das Geld hätten wir dann in Neubau der Kita investiert, die Kirche saniert und das Gemeindezentrum direkt an die Kirche an der Friedberger Straße verlegt", so Michael Klüglich, Bauausschuss-Vorsitzender der Gemeinde. Zusammen mit der Technischen Hochschule Augsburg hat die Gemeinde Vorschläge erarbeitet, wie das Areal neu genutzt und bebaut werden könnte. "Wir wollten familienfreundliches und bezahlbares Wohnen umsetzen", so Klüglich. Doch die Vorstellungen der Kirche ließen sich nicht mit den Vorgaben der Stadt vereinen. Aus der Vermarktung des Grundstücks und dem damit verbundenen Neubau der Kita wird daher vorerst nichts.

Stattdessen stellt der Kirchenvorstand rund 400.000 Euro für Renovierungsarbeiten zur Verfügung. Unter anderem soll in neue Anstriche innen und außen, neue Böden, neue Möbel und Schallschutz investiert werden. Auch nötige Reparaturen werden angegangen, erzählen Kurth und Klüglich. Allerdings sei dies nur eine Übergangslösung. "Bei einer Baubegehung mit Experten haben wir ermittelt, was nötig ist, um die Kita für die nächsten zehn bis zwölf Jahre fit zu machen", so Klüglich. Bis dahin, so die Hoffnung, hätten sich Bauvorschriften seitens der Stadt so gewandelt, dass sie mit den Vorstellungen der Kirche, wie das Areal entwickelt werden soll, in Einklang stehen. "Stand heute ist unsere Art der Bebauung der Stadt zu dicht. Wir und auch Experten der Hochschule gehen aber davon aus, dass Städte diesbezüglich ihre Vorschriften anpassen müssen, wenn sie der Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht werden wollen", so Klüglich.

Spätestens 2024 soll mit den Renovierungsarbeiten begonnen werden, Sylvia Kurth hofft sogar auf einen früheren Start. Die Erneuerung hätte schließlich viele Vorteile und brächte Erleichterungen für Beschäftigte wie auch Kinder. Derzeit besuchen rund 100 Mädchen und Jungen die vier Kindergarten- und die Grippen-Gruppe der Kita St. Matthäus.

