Kiosk am Kuhsee wird aufgebrochen

Der Dieb entwendet mehrere Gegenstände. In Oberhausen gibt es einen Wohnungseinbruch.

Zwei Einbrüche beschäftigen die Polizei in Augsburg. Die Ermittlungen laufen.

In Hochzoll verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag eine bislang unbekannte Person zwischen 23 und 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Oberländer Straße am Kuhsee. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Es wurden Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet, so die Polizei.

Auch in Oberhausen gab es einen Einbruch. In der Zeit vom 24. Juli bis 8. August verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kreutzerstraße. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit ermittelt. (möh)