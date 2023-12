Augsburg

Kirche St. Franziskus in der Firnhaberau bleibt nach Sturmschaden gesperrt

Plus Kurz vor Heiligabend waren an der Kirche St. Franziskus Dachziegel heruntergefallen. Die Sperrung gilt auch für den Hubertusplatz in der Firnhaberau. Nun ist guter Rat teuer.

Von Michael Hörmann

Der Sturm vor Heiligabend hat im Augsburger Stadtteil Firnhaberau kräftig zugeschlagen. Die Kirche St. Franziskus bleibt auch über den Jahreswechsel geschlossen. Dachplatten hatten sich gelöst, provisorisch wurde das Dach abgedeckt. Entwarnung kann jedoch nicht gegeben werden. Auch der benachbarte Hubertusplatz ist derzeit abgesperrt. Man hat die Sorge, dass sich weitere Platten vom Dach des Kirchengebäudes lösen könnten. Das Lokal Hubertushof ist zugänglich. "Man muss abwarten, wie sich die Dinge klären lassen", sagt Pfarrer Michael Kratschmer.

Kirche St. Franzikus bleibt weiterhin gesperrt. Foto: Silvio Wyszengrad

Kirchenverwalter Jürgen Zanker hat sich von Anfang an um das Organisatorische gekümmert. Er hatte am Freitag, als er die Schäden am Dach als Erster bemerkte, die Feuerwehr verständigt. Noch am Freitag wurde das Dach provisorisch von Mitarbeitern der Firma Max Bader repariert. Noch liegen einzelne Dachplattenreste hinter einem Schutzgitter. Es bestehe die Gefahr, dass diese Platten bei starkem Wind ebenfalls herabfallen, heißt es. Aus Sicherheitsgründen bleibt deshalb der Hubertusplatz gesperrt.

