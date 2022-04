Kirchen feiern: Fernsehen überträgt Osternacht am Karsamtag live

Das Osterfest lässt dieses Jahr mehr Spielraum für kirchliche Feiern. Corona-Auflagen fallen weg. Das wirkt sich auch auf die Besucher der Gottesdienste in Augsburg aus.

Die Kirche gedenkt in der kommenden Woche des Leidens und Sterbens Jesu und feiert an Ostern seine Auferstehung. Die Osternacht aus dem Augsburger Dom wird live im Bayerischen Fernsehen und vom Radiosender Bayern 1 übertragen. Osternacht ist am Karsamstag, 16. April. Die Übertragung beginnt um 22 Uhr. Die Gottesdienste in der Karwoche - von Chrisam-Messe am Mittwoch bis Karfreitag - werden zudem auf der Bistumsseite, auf Facebook sowie bei katholisch1.tv im Livestream gezeigt. Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen übernehmen Domchor, Domsingknaben und Instrumentalisten unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann. Die Corona-Auflagen sind weggefallen. Das wirkt sich auf alle Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten aus.

Nach der Änderung des Infektionsschutzkonzepts und dem damit verbundenen Wegfall eines Großteils der Corona-Regeln gibt es derzeit in den Gottesdiensten keine Zugangsbeschränkungen. Davon ausgenommen sind Personen, die akut mit dem Coronavirus infiziert sind. Zudem besteht keine Verpflichtung mehr zur Einhaltung des Mindestabstands. Bei Gottesdiensten mit zu erwartender Vollauslastung der verfügbaren Kapazitäten wird jedoch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

Am Gründonnerstag gibt es nach zweijähriger Pause eine Fußwaschung

Bei der Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag wird nach zweijähriger Pause wieder die Fußwaschung eine der zentralen Handlungen des Gottesdienstes sein. Dabei wird Bischof Bertram Meier zwölf Frauen und Männern die Füße waschen, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert waren, etwa Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft, pflegenden Berufe, Klinik- und Notfallseelsorge sowie Caritas. Zum Zwölferkreis gehören außerdem Menschen mit Flüchtlingsbiografie, die sich nun selbst wieder in der Flüchtlingshilfe engagieren. Die Ukraine-Hilfe soll an diesem Abend diözesanweit in den Gottesdiensten konkret werden. In seinem Schreiben an die Pfarreien im Bistum rief der Bischof deshalb jüngst zu einer Sonderkollekte auf. Die Gelder sollen für Nothilfe- und Wiederaufbauprojekte in der Ukraine und Anrainerstaaten verwendet werden. Die finanziellen Mittel werden direkt über die Abteilung Weltkirche an die Projektpartner weitergeleitet.

Evangelischer Regionalbischof Axel Piper nimmt an Osternacht teil

Die Übertragung der Osternacht ab 22 Uhr durch den Bayerischen Rundfunk ermögliche es in diesem Jahr einer großen Fernseh- und Radiogemeinde live im Augsburger Dom dabei zu sein, heißt es aus der Pressestelle des Bistums. Die Feier erhält sowohl einen ökumenischen als auch weltkirchlichen Akzent. Bischof Bertram Meier freut sich, dass der evangelische Regionalbischof Axel Piper seiner Einladung folgt und die Osternacht mitfeiert. Die Weltkirche wird repräsentiert von einer Vertreterin der kroatischen Mission, die eine der Lesungen im Wortgottesdienst übernimmt. Zudem ist die Spendung einer Taufe erstmalig seit Beginn der Pandemie wieder Teil der Osternacht im Dom.

Das Heilige Grab, das vor Corona traditionell in der Marienkapelle des Augsburger Doms aufgebaut worden war und das stets zahlreiche Gläubige anzog, wird es wegen der Fernsehübertragung dieses Mal noch nicht wieder geben.