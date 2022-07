Kirchweih, Kulturbiergarten und Flohmarkt: Das ist am Wochenende geboten

Am Augsburger Königsplatz gibt es dieses Wochenende ein Kontrastprogramm. An der Kulperhütte kann man das Wochenende musikalisch ausklingen lassen.

Dieser Sommer macht's möglich: An diesem Wochenende locken wieder zahlreiche Veranstaltungen zu einem Aufenthalt im Freien. Ob bei einem Straßenfest mit abwechslungsreichen Programm, beim Einkaufen im Rosenaustadion oder erneut beim Lichterzauber im Botanischen Garten.

Der Kultur-Biergarten am Königsplatz ist Teil des Augsburger Stadtsommers. Bei freiem Eintritt können hier verschiedene Konzerte verfolgt und DJ-Musik gehört werden. Am Freitag, 22. Juli, tritt dort gegen 20 Uhr die Band "Steve Train and his bad habits" auf. Das Sextett um Steve Train bietet den Besucherinnen und Besuchern des Biergartens einen Mix aus Rock 'n' Roll, Country-Roll und 60's-Beat. Am Samstag, 23. Samstag, gibt es dann Kontrastprogramm: Gegen 20 Uhr ertönen beim Depeche Mode & 80s Clubbing elektronische Klänge. Der Biergartenbetrieb beginnt jeweils um 17 Uhr. Die Künstler und DJs freuen sich über Spenden.

Zahlreiche Aktionen für die Familie rund um die Festzone bei St. Max

Musik, Familienprogramm, Gottesdienste, Ausstellungen und Führungen sind bei der Jakober Kirchweih samt Straßenfest am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geboten. In den vergangenen Jahren hatte sich das Volksfest zum Stadtteilfest entwickelt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste 2020 und 2021 allerdings pausiert werden. Nun geht es mit zahlreichen Aktionen rund um die Festzone bei St. Max weiter. Ein Höhepunkt ist der Jakobuslauf, zu dem kleine und große Läuferinnen und Läufer am Samstag ab 17 Uhr am Jakobsplatz zusammenkommen.

Ein vielseitiges Programm gibt es auch am Samstag im Botanischen Garten: Bei trockenem Wetter kann dort Salsa getanzt werden. Um 15.30 Uhr wird ein Schnupperkurs angeboten. Um 17 Uhr steigt die Salsa-Party. Daneben können Besucherinnen und Besucher nochmals einen stimmungsvollen Beleuchtungsabend genießen. Der Botanische Garten bleibt bis 22.30 Uhr geöffnet und auch der Kastaniengarten - der Biergarten - lädt zum Dämmerschoppen ein.

Kinderschutzbund veranstaltet Flohmarkt im Rosenaustadion

Wer für Kinder und Jugendliche günstig einkaufen will, ist am Samstag im Rosenaustadion richtig. Der Kinderschutzbund veranstaltet dort seinen Flohmarkt. Einlass ist um 7 Uhr. Bis 14 Uhr können dort Interessierte nach Schnäppchen suchen. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es das Spielefest. Mit Musik kann man auch das Wochenende ausklingen lassen: Basstrompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Akkordeon und Tuba dürfen nicht fehlen, wenn am Sonntag um 16 Uhr die schwäbischen Brotzeitmusikanten aufspielen.

