Kirschblütenfest und Street Food: Das ist am langen Wochenende los

Viel geboten ist am langen Wochenende und 1. Mai in Augsburg. Fehlt nur noch die Sonne zum perfekten Spaß. Hier eine Übersicht über die Veranstaltungen.

Strahlend blauer Himmel, 40 Grad. Allerdings nicht in Augsburg, sondern in Sevilla. Vielleicht erreicht die Hitze auch irgendwann Bayerisch-Schwaben. Bis dahin heißt es frösteln und ja nicht den Regenschirm vergessen. Oder sich bei der Satire zum 450. Geburtstag von Elias Holl mit dem Titel "Luftschlösser" im Sensemble vergnügen. Es geht um intrigante Stadträte. Am Freitag und Samstag, jeweils um 20.30 Uhr im Textilviertel. Infos und Karten unter sensemble.de.

Die Kirche lässt sich inzwischen einiges einfallen, um die Jugend zu begeistern. Am Samstag heißt es von 18.30 bis 22.30 Uhr in der Basilika St. Ulrich und Afra "Nightfever" mit Live-Musik und Gesprächen. Infos unter augsburg@nightfever.org.

Tipps für das Wochenende: Veranstaltungen am Gaswerksgelände in Augsburg-Oberhausen

Wer nichts mit Kultur oder Kirche am Hut hat, kann von Samstag bis Montag das Turkish Street Food Festival auf dem Gaswerksgelände in Oberhausen ansteuern. Täglich von 11 bis 22 Uhr warten neben vielen Food-Ständen Musiker wie Aytül Özel oder Coskun Hasanoglu auf Besucherinnen und Besucher. Ein großer Spielplatz soll die Kleinen bei Laune halten. Mehr Infos unter www.turkishstreetfood.de.

Sie spielten schon auf vielen Bühnen der Welt, am Freitag, 19.30 Uhr, eröffnet Stegreif, ein gefragtes junges Sinfonieorchester, das Klimafestival des Staatstheaters auf dem Gaswerksgelände. Viele Programmpunkte wie der Marktplatz der Möglichkeiten, Fashion for Future sowie Ausstellungen und Workshops sollen bis Sonntag am Gaswerk, im tim und im City Club am Kö (ab 23.30 Uhr) für mehr Nachhaltigkeit werben. Alle Programmpunkte unter www.staatstheater-augsburg.de/klimafestival.

Am Gaswerk ist auch bis Samstag eine Ausstellung zu sehen, die, so der Künstler Manuel Engelhardt, das Thema Nachhaltigkeit auf 1200 Quadratmetern in neue Sphären katapultiert.

Lesen Sie dazu auch

Das ist am 1. Mai 2023 in Augsburg geboten

Im MAN Museum stehen große Maschinen. Manchmal gibt es auch Musik, wie am Samstag, 19.30 Uhr. Drei Schlagzeuger der Augsburger Philharmoniker erzählen "Drumming Stories" in der Heinrich-von-Buz-Straße. Passt ja auch. Infos und Karten unter staatstheater-augsburg.de.

Etwas fürs Auge, für den Gaumen und fürs Herz dürfte das Kirschblütenfestival sein. Von Freitag bis Montag blühen hoffentlich die Kirschbäume in der Ulmer Straße um die Wette, Bobs Biergarten öffnet, und viel Musik - unter anderem mit der "Why Not"-Band am Helmut Haller-Platz - steht auf dem Programm. Es endet am Montag mit einem Weißwurstfrühstück und bayerisch-böhmischer Musik. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind ARGE Oberhausen und Bob's Gastronomie.

"Angrillen" will man, egal ob bei Sonne oder im Schnee, im Bombig an der Gubener Straße am Sonntag, ab 16 Uhr. Ab 21 Uhr heißt es Tanz in den Mai mit DJ Mike. Infos unter bombig-augsburg.com

Kahnfahrt-Festspiele, Kirschblütenfest, Streetfood: Wohin am Wochenende in Augsburg?

Zehn Schifferl mit jeweils vier Fahrgästen bevölkern bei den Kahnfahrt-Festspielen auf der Seebühne zwischen Oblatterwall und der Franziskanerbrücke das Gewässer. Und treffen auf Bertolt Brecht, Elias Holl und Karl Albert Gollwitzer. Start ist am Sonntag um 10 Uhr. Dieser Termin ist ausverkauft, für die weiteren am 7., 14. und 21. Mai sowie 4. und 11. Juni kann man sich in der Buchhandlung am Obstmarkt, Telefon 0821/518804, anmelden.

Liliom und Thalia zeigen immer am ersten Montag im Monat Architekturfilme. Im Liliom flimmert am Montag ein Porträt über den Finnen Alvar Aalta über die Leinwand, im Thalia geht es um die indischen Architekten BV Doshi. Beginn um 19 Uhr, anschließend gibt es Live-Jazz.

Es gibt ja nicht nur Gaswerksgelände, Ulmer Straße oder Innenstadt. Der Holzerbau in der Neuschwansteinstraße in Hochzoll lockt am Montag, 15 Uhr, mit einem Maibaumfest, Livemusik und Knödelessen. Hat auch was. Alle Infos unter www.buergertreff-hochzoll.de.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, das lange Wochenende mit dem 1. Mai zu genießen.