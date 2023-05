Augsburg

06:00 Uhr

Kita Teddy & Bär: Die dritte Gruppe kann jetzt eröffnen

Plus Sechs Wochen hat der Bescheid vom Bauordnungsamt für die Kita Teddy & Bär in Augsburg auf sich warten lassen. Nun soll der Betrieb Mitte Mai starten.

Von Miriam Zissler

Nach monatelangem Hin und Her zwischen der Augsburger Bauverwaltung und der Kita Teddy & Bär sind die Dinge nun geklärt: Monate nachdem die Kita eine dritte Gruppe am Standort Bismarckstraße beantragte, hat der Genehmigungsbescheid die Kita nun erreicht. Warum sich die Einrichtung nochmals in Geduld üben musste und wie es dort jetzt weitergeht.

Seit September 2020 hat die Kita Teddy & Bär einen Mietvertrag für Räume in der Bismarckstraße. Zunächst wurden sie als Interimslösung für die Kita in der Baumgartnerstraße verwendet, die neu gebaut wurde. Seit der Eröffnung dieses Neubaus 2022 betreibt der Träger nun zwei Standorte - in der Bismarckstraße mit zurzeit zwei Krippengruppen. Im vergangenen Sommer hatte der Betreiber einen Antrag auf eine dritte Krippengruppe gestellt. Zunächst lagen laut Bauverwaltung die Unterlagen nicht vollständig vor, später entsprachen die Fahrradabstellplätze nicht den gesetzlichen Vorgaben. Für die künftig 36 Krippenplätze muss die Kita laut einer Augsburger Satzung nämlich 16 mehrheitlich überdachte Fahrradstellplätze anbieten.

