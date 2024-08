In Augsburg gibt es rund 16.000 Betreuungsplätze für Kinder. Dass es zu wenige sind und Jahr für Jahr Kinder keinen Kita-Platz bekommen, ist allgemein bekannt. Doch das ist nicht das einzige Problem. Die Stadt sieht sich auch mit einer veränderten Kita-Landschaft konfrontiert und steckt so in einem Dilemma.

