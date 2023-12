Augsburg

Kitas sollen nicht an fehlenden Stellplätzen scheitern

Plus Angesichts der Probleme in Oberhausen mit einem Kindergarten signalisieren viele Stadträte, dass die erst 2022 geänderte Satzung erneut geändert werden muss.

Von Stefan Krog

Nach dem Ärger um die nicht unterzubringenden Stellplätze in der geplanten Kindertagesstätte in der Maschenbauerstraße in Oberhausen (wir berichteten) zeichnet sich im Stadtrat eine Mehrheit dafür ab, die erst 2022 geänderte Stellplatzsatzung erneut zu ändern. Der Kindergarten, den die Evangelische Kirche bauen möchte, schafft es nicht, die laut städtischer Satzung acht nötigen Stellplätze zu bauen, weil dann der Platz zu knapp würde. Der städtische Forderungskatalog sieht seit vergangenem Jahr für eine Einrichtung dieser Größe (115 Plätze) auch den Bau von 25 Radabstellplätzen und sechs Stellplätzen für Lastenräder/Fahrradanhänger vor. Den höheren Platzbedarf verursachte aber in der Hauptsache die vorangegangene Satzungänderung 2016, seit der deutlich mehr Auto-Stellplätze gefordert sind, weil inzwischen mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten bringen.

Stadt pocht auf Gleichbehandlung

Man befürworte neue Kita-Plätze selbstverständlich, im Zuge der Gleichbehandlung mit anderen Bauherren könne man aber nicht so ohne weiteres auf Stellplätze verzichten, so die Stadt. "Ein Neubau sollte so geplant werden, dass die Forderungen erfüllbar sind", so Hans Seidel, Leiter des Bauordnungsamtes im Bauausschuss des Stadtrats. Dort landete das Thema erneut auf der Tagesordnung, nachdem Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte) vor einigen Wochen schon einmal nachgefragt hatte. Seidel verwies darauf, dass man bei Bürogebäuden auch nicht einfach auf die Hälfte aller geforderten Stellplätze verzichte, weil der Bauherr das so beantrage.

