Augsburg

vor 8 Min.

Klage gegen den Fußgängerzonen-Versuch in der Maximilianstraße

Plus Ein Anlieger der Augsburger Maximilianstraße will eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts. Sollte dem Antrag stattgegeben werden?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Der seit Mai laufende Fußgängerzonen-Versuch in der nördlichen Maximilianstraße beschäftigt jetzt das Verwaltungsgericht: Ein Augsburger Gewerbetreibender aus der Maxstraße geht mit einem Eilantrag gegen den Verkehrsversuch vor, weil aus seiner Sicht die Rechtsgrundlage dafür fehlt. Er habe wegen der schlechteren Erreichbarkeit auch finanzielle Einbußen, weil speziell Kundschaft aus dem Umland wegbleibe, argumentiert der Geschäftsmann. Die Stadt sieht die Sache freilich anders.

Der Ärger des Anwohners ist seit Beginn des Verkehrsversuchs groß. "Die Stadt schlägt mit dem Aussperren von Autos generell einen falschen verkehrspolitischen Kurs ein, bei dem die Maximilianstraße womöglich nur der Anfang ist", so der Kläger gegenüber unserer Redaktion. Seinen Namen in der Zeitung lesen möchte er lieber nicht. Für das Gericht dürfte der politische Diskussionspunkt allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Hier zählen andere Argumente. Wann über den Eilantrag entschieden wird, ließ das Verwaltungsgericht auf Anfrage offen. Was bekannt ist: Das Verfahren läuft bereits seit mehreren Wochen, die Stadt hat inzwischen eine Klageerwiderung abgegeben, in der sie ihre Argumente darlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen