Klassisch, vegan oder mit Macarons: Sieben besondere Eisdielen in Augsburg

Mit dem Frühling beginnt auch die Eissaison in Augsburg. Ob Sie auf Schokolade-Vanille oder Zitrone-Basilikum stehen: Wir stellen sieben Cafés vor.

Die Sonne zeigt sich häufiger am Himmel, Blumen und Bäume blühen, die Temperaturen steigen. Und in Augsburg öffnen die Eisdielen. Ob klassische Kombinationen (Schokolade, Vanille, Erdbeere) oder neumodische Fusionen (Pfirsich-Rosmarin): die Auswahl in der Stadt ist groß. Hier finden Sie sieben Empfehlungen für besondere Eisdielen in Augsburg.

Eiswerk 54: Raus aus der kulinarischen Komfortzone

Das Eiswerk 54 ist so was wie die Wundertüte unter den Augsburger Eisdielen. Eine Eisdiele, um sich aus der kulinarischen Komfortzone führen zu lassen. Denn die Kundinnen und Kunden wissen in der Regel nicht, was sie bekommen. Klar ist nur: Es gibt Softeis, es ist selbst gemacht und es ist vegan. Zwei Sorten bietet das Eiswerk an, die wöchentlich wechseln. Beispiele aus vergangenen Wochen: Kürbiskern und rote Früchte, Schoko und schwarzer Sesam, Pfirsich-Rosmarin und Vanille. Die kann man entweder einzeln bestellen oder in Kombination. Zum Eis gibt es nach Wunsch Toppings: gefrorene Früchte, Nüsse, Streusel, verschiedene Soßen. Zumindest das haben die Kundinnen und Kunden selbst in der Hand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .