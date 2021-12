Augsburg

18:15 Uhr

Klein, gelb, fake? Augsburg nimmt Kampf gegen gefälschte Impfausweise auf

Weil in Augsburg immer häufiger gefälschte Impfnachweise auftauchen, haben Ordnungsamt und Polizei ihre Kontrollen verschärft.

Plus In Augsburg häufen sich gefälschte Corona-Impfnachweise. Die Polizei richtet nun ein Spezial-Team ein. Wie es arbeitet - und welch entscheidende Rolle Apotheken spielen.

Das junge Pärchen zählt zu den letzten Gästen des Restaurants in der Maximilianstraße. Es ist nach 22 Uhr, als Stefan Salz und sein Kollege die beiden kontrollieren, die Sperrstunde ist bereits angebrochen. Der Impfpass des Mannes kommt Salz verdächtig vor. Bis auf die Covid-Impfungen ist das gelbe Büchlein leer. Auf die Frage, wo er sich hat impfen lassen, antwortet der etwa 20-Jährige nicht gerade schlagfertig, das wisse er nicht mehr. Weil sich ihr Verdacht verstärkt, dass ihnen gerade ein gefälschter Impfpass präsentiert wird, rufen die städtischen Mitarbeiter die Polizei. Die ist schnell an Ort und Stelle - und bald ist klar: Das Dokument ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Es ist einer der Fälle, wie sie sich in Augsburg momentan spürbar häufen.

