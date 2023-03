Kleine, aber feine Baustelle: Das enge Sterngäßchen ist bis Ende März gesperrt

Nicht einmal Fußgänger dürfen gegenwärtig durch das Sterngäßchen. Die Stadt Augsburg verweist auf das Anliegen eines privaten Hauseigentümers.

Das Rathaus in Augsburg kennt man, den Elias-Holl-Platz sicherlich auch. Am Holl-Platz vorbei führt die Sterngasse. Noch verwinkelter ist jedoch das Sterngäßchen. Es handelt sich um einen engen etwa 50 Meter großen Bereich, der in Richtung Jakobsstift führt. Bei Ortskundigen ist dies eine beliebte Abkürzung. Derzeit geht allerdings nichts.

Baustelle in Augsburg: Im Gebäude am Sterngäßchen gibt es einen Wasserschaden

Das Sterngäßchen ist gesperrt. Es kommen wegen der Enge ohnehin normalerweise nur Fußgänger und Radler durch. Aber auch sie müssen jetzt einen Umweg in Kauf nehmen. Auf Anfrage gibt das städtische Mobilitäts- und Tiefbauamt bekannt, warum die Sperrung nötig ist: "Der Antrag kommt von privater Seite." Man möchte den Pflasterbelag öffnen. Es soll geschaut werden, woher ein Wasserschaden im Gebäude herrührt. "Aufgrund der engen Verhältnisse geht das nur mit der Vollsperrung", so das Amt. Genehmigt sei die Sperrung noch bis Ende März.

Im Umfeld des Sterngäßchens gibt es weitaus gravierende Verkehrsprobleme. Grund sind Baustellen im Bereich der Kreuzung am Alten Stadtbad. Wer sie kennt, sollte sie am besten weiträumig umfahren, sofern dies möglich ist. Es kommt in diesem Bereich zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsführung ist anders, Abbiegemöglichkeiten sind eingeschränkt, die Umleitung erfolgt teils durch ein Wohngebiet, es kommt auch immer wieder zu Staus. Die Behinderungen dauern voraussichtlich bis Mitte November.

