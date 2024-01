Augsburg

"Kleine Küche 15" am Stadtmarkt bleibt vorerst noch kalt

Es gibt technische Probleme am neuen Stand in der Fleischhalle am Stadtmarkt. Das sagen die Betreiber von "Kleine Küche 15" zum Fahrplan.

15 Quadratmeter ist das Geschäft in der Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt groß. Die Betreiber nennen den Stand daher "Kleine Küche 15". Eigentlich wollten Helmut Hengelmann und Johann Felix Ende vergangener Woche starten. Zuvor gab es bereits monatelange Verzögerungen. Grund waren Probleme mit Handwerkern. Mit dem geplanten Start hat es kurzfristig auch nicht geklappt. Am Montag informiert eine Tafel in der Fleischhalle über Gründe für die Terminverschiebung. Aufgrund technischer Probleme könne man Gäste bis auf Weiteres nicht bewirten, ist zu lesen. Der Rollladen am Geschäft ist halb geschlossen. Hengelmann und Felix stehen zur Mittagszeit eher untätig in der Küche: Hengelmann, der früher das Lokal Kappeneck in der Jakobervorstadt betrieben hat, sagt: "Es geht um eine technische Abnahme eines Geräts." Der Fachmann sei erkrankt und hätte daher zuletzt nicht kommen könne. Für diese Woche sei ein neuer Termin vereinbart. Der nächste Anlauf soll jetzt am Donnerstag sein "Wir sind zuversichtlich, dass wir dann am Donnerstag endlich starten können", sagt . Die kleine Küche 15 wird von montags bis samstags geöffnet haben. Lesen Sie dazu auch Augsburg Feinkost Erbas expandiert am Stadtmarkt in Augsburg

