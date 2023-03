Kleingärtner kritisieren "Kahlschlag" im Biotop am Senkelbach

Plus Kleingärtner sind entsetzt über eine Abholzaktion am Senkelbach. Der Kraftwerksbetreiber spricht von notwendigen Arbeiten. Der Fall beschäftigt nun Ämter und Stadtrat.

Kleingärtner am Senkelbach sind entsetzt. Sie kritisieren eine Abholzaktion am östlichen Ufer des Kanals entlang der Kleingartenanlage Riedinger Park und in einem angrenzenden Wäldchen. "Vorher war da ein Vogelparadies", sagt Marilis Kurz-Lunkenbein. Auch Fuchs, Biber, Wildschweine und viele andere Wildtiere seien in dieser Grünzone mitten in der Stadt zu Hause. Die Kleingärtner sprechen von einem "Kahlschlag". Sie fragen sich, wie so etwas erlaubt sein könne, zumal es sich um ein geschütztes Biotop handelt. Der Fall beschäftigte nun auch die zuständigen städtischen Ämter und den Stadtrat.

Diese Kleingärtner der Anlage Riedinger Park sprechen von einem "Kahlschlag" im Biotop. Foto: Silvio Wyszengrad

Die umstrittene Rodung im Auftrag eines Kraftwerkbetreibers fand im Februar statt. "Ich komme in meinen Kleingarten und sehe riesengroße Bagger in dem Wäldchen, wir waren in heller Aufregung", beschreibt Kurz-Lunkenbein die erste Reaktion in der genossenschaftlichen Kleingartenanlage mit rund 160 Mitgliedern. Auf einem etwa 100 Meter langem Teilstück seien Bäume, Büsche und Sträucher "dilettantisch abgerissen" worden, das Naturparadies "brutal zerstört" worden, ärgert sich auch Jörg Melzer. Horst Pöllmann erinnert sich an eine größere Abholzaktion in diesem Bereich vor vielen Jahren. Damals seien große Bäume am Bachufer aus Sicherheitsgründen entfernt worden, was verständlich sei, Büsche hätten jedoch stehen bleiben dürfen. "Diesmal ist es eher umgekehrt, große Bäume wurden gekappt und stehen gelassen, Büsche rausgemacht."

Kritik an Kommunikation der zuständigen Augsburger Ämter

Die Kleingärtner schlugen bei der Stadt Alarm, weil sie wegen der Rodung das geschützte Biotop in Gefahr sehen und sich eine Ersatzpflanzung wünschen. Bekannt war in der Anlage zudem, dass das Liegenschaftsamt 2004 in einem Schreiben mit Hinweis auf die hohe ökologische Bedeutung des Biotops einen neuen Geh- und Fahrweg entlang des Ufers durch das Wäldchen abgelehnt hatte. Dies sei mit dem Naturschutz unvereinbar. Was Kurz-Lunkenbein besonders ärgert: "Die zuständigen Ämter haben auf unsere Anfragen nicht reagiert, auch die Kommunikation zwischen den Ämtern scheint nicht zu funktionieren." Schließlich wurden verschiedene Stadträte eingeschaltet. Am Donnerstag war der Streitfall Thema in der Stadtratssitzung.

Dieses Kraftwerk steht am Riedingergelände. Foto: Silvio Wyszengrad

Auf Anfrage unserer Reaktion teilt die Stadt mit, dass es sich an dieser Stelle tatsächlich um ein Biotop handele. Die Gehölze entlang von Senkel- und Stadtbach seien vor 22 Jahren im Rahmen der Stadtbiotopkartierung aufgenommen worden. Konkret wurde damals eine Fläche von etwa 0,7 Hektar als "Gewässerbegleitgehölze an Kanälen im Industriegebiet südlich der Wolfzahnau" im Naturraum "Lech-Wertach-Ebene" kartiert. Danach wachsen auf den steilen, teils über zehn Meter hohen Uferböschungen am Senkel- und Stadtbach Gehölze "mit lockerem stufigem Aufbau und hohem Totholzanteil". Es gibt dort viel Silberweide, Esche, Spitzahorn und viel Holunder sowie eine Krautschicht. Auf zwei Teilflächen wächst eine Art Auwald an den Böschungsoberkanten, der jedoch nie überschwemmt wird.

Stadt befindet, es ist kein Kahlhieb

Laut Stadt lief die Abholzaktion auf einer Teilfläche des Biotops. Die im Februar 2023 durchgeführten Arbeiten seien im Vorfeld weder mit dem Tiefbauamt als grundstücksverwaltender Dienststelle noch mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt gewesen. Eine Ortseinsicht durch die Naturschutzbehörde sei Anfang März erfolgt: "Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei den Arbeiten nicht um einen Kahlhieb handelte, da die Gehölze nicht flächendeckend entfernt wurden."

Nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz ist es verboten, Ufergehölze oder Büsche zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder erheblich zu beeinträchtigen. Diese Verbote gelten jedoch nicht für Maßnahmen zum Gewässerunterhalt. Und genau darum ging es nach Angaben der Stadt in diesem Fall. Vertreter des dortigen Kraftwerksbetreibers hätten quer in den Kanal stehende Bäume entfernt, da sie bei einem Umsturz ansonsten das Ufer auflockern würden. Nach Einschätzung der Naturschutzbehörde ist bei den Sträuchern davon auszugehen, dass sie im Laufe der kommenden Vegetationsperiode erneut austreiben. "Ein langfristiger negativer Effekt auf das Gesamtbiotop wird aufgrund des lokalen Eingriffs und der Regenerationsfähigkeit der Gehölze momentan nicht gesehen."

Kraftwerksbetreiber verweist auf seine Pflichten

Doch warum war die Stadt offenkundig nicht über den Eingriff ins sensible Grün informiert? Kraftwerksbetreiber Franz Winter am Riedingergelände ist zuständig für den Unterhalt in diesem Bereich des Kanals. Er sagt, es habe sich um ein Geschäft des laufenden Betriebs gehandelt, dafür sei keine Genehmigung nötig. Angrenzende Gebäude, deren Fundamente bis an die Uferkante reichen, seien eventuell gefährdet und müssten geschützt werden. "Wir versuchen, unsere Pflicht zu erfüllen." Die Kleingärtner am Senkelbach treibt nun aber eine weitere Sorge um: Werden im kommenden Jahr weitere Bäume und Büsche im idyllischen Biotop am Kanal weggeschnitten? Winter sagt dazu auf Anfrage: Für die kommenden zehn bis 15 Jahre sei die Lage in diesem Abschnitt bereinigt. "Wir planen keine größere Aktion mehr."