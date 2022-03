Kleinkraftrad aus Tiefgarage gestohlen: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Aus einer Tiefgarage im Augsburger Univiertel ist ein Kleinkraftrad gestohlen worden. Laut Polizei muss der Täter das Fahrzeug aufgeladen oder weggeschoben haben.

Am Mittwoch zwischen 5.20 und 15.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad aus einer Tiefgarage in der Hermann-Köhl-Straße. Der Geschädigte hatte sein blau- und lilafarbenes Kleinkraftrad der Marke Hannachi im Wert von rund 1000 Euro in der Tiefgarage verwahrt, da es nicht mehr fahrbereit war. Demnach muss der Täter das Kleinkraftrad laut Polizei aufgeladen oder vom Tatort weggeschoben haben.

Die Polizeiinspektion Süd nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (ziss)