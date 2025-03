Kleintransporter mit manipulierter Abgasanlage unterwegs: 1000 Euro Bußgeld

In der Augsburger Umweltzone hat die Polizei einen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen, der eine manipulierte Abgasanlage eingebaut hatte. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, kontrollierten Beamte das Fahrzeug am Mittwoch. Dabei stellten sie fest, dass das Steuergerät für die Abgasreinigungsanlage außer Funktion gesetzt worden war. „Dies hat zur Folge, dass Dieselschadstoffe ungefiltert ausgestoßen werden, was zu einer 20-fach höheren Stickoxidbelastung für die Umwelt führt“, so die Mitteilung. Mit derlei Abgaswerten dürfe ein Fahrzeug in Deutschland nicht in Betrieb genommen werden.

Transporter mit manipulierter Abgasanlage in Augsburger Umweltzone: Polizei verhängt Bußgeld

Die Manipulation hat Folgen. Laut Mitteilung ist nun ein Bußgeld in Höhe von rund 1000 Euro fällig. Zudem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Kleintransporters. (kmax)