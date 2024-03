Kleintransporter touchiert und weitergefahren

Die Polizei sucht nach einem Unfall im Krautgartenweg nach einem Transporter mit roter Aufschrift.

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr im Krautgartenweg in Göggingen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte dort ein bislang unbekannter Kleintransporter mit roter Aufschrift einen geparkten Kleintransporter. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (gau)