Klima-Aktivisten planen Verkehrswende-Demo in der Frauentorstraße

Am Freitag gibt es eine viertelstündige Kundgebung des Augsburger Klimacamps in der Frauentorstraße. Trams dürfen passieren, für Autos gibt es Einschränkungen.

Klimacamp und Verkehrswendeaktivisten setzen ihre Kundgebungsreihe am Freitag in der Frauentorstraße fort: Zwischen 17 und 17.15 Uhr wird der Gehsteig an der Einmündung Jesuitengasse symbolisch verbreitert, sodass für den Autoverkehr nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Für Straßenbahnen wird die bei der Stadt angemeldete Versammlung kurz unterbrochen, sodass der Nahverkehr ungehindert fahren kann.

Augsburger Klima-Aktivist: Straße derzeit "nicht zukunftsfähig"

Die Forderung für die Frauentorstraße: zunächst Tempo 30, langfristig die Umwandlung in eine Fußgängerzone. "Unser neuer Augsburger Baureferent Steffen Kercher hat die Chance, sich vom Bestandsschutz zu lösen. Denn zukunftsfähig ist die Frauentorstraße in aktuellem Zustand nicht", sagt Aktivist Stefan Sohnle. Die Gehwege an der Straße seien deutlich zu schmal, was gerade morgens, wenn viele Schüler in Richtung Maria-Ward und St. Stephan unterwegs sind, ein Problem sei.

Zuletzt übergab der SPD-Ortsverein "Untere Stadt" 400 Unterschriften an die Verwaltung, in denen eine Verkehrsberuhigung für die Frauentorstraße gefordert wird. Die Stadt sah aber wenig Perspektiven dafür: Für eine Fußgängerzonenregelung herrsche dort zu viel Verkehr, zudem werde die Straßenbahn dadurch deutlich langsamer, so die Bauverwaltung. Die Regierungskoalition beantragte stattdessen Tempo-Anzeigen, größere Schilder und Piktogramme.

15-Minuten-Demo in Frauentorstraße: Aktivisten wollen Tempo-30-Versuch

Den Aktivisten reicht das aber bei Weitem nicht. Sie regen an, dass die Stadt einen Verkehrsversuch mit Tempo 30 startet und prüft, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus Gründen des Lärmschutzes verhängt werden kann. Die Stadt hatte vor zwei Jahren in einigen Hauptverkehrsstraßen mit dieser Argumentation das Tempo gedrosselt, nachdem die Straßenverkehrsordnung dies aus anderen Gründen wie Sicherheit oder Aufenthaltsqualität nicht erlaubte. Die Stadt müsse kreative Spielräume nutzen, so die Aktivisten, und in punkto Fußgängerfreundlichkeit ohnehin erheblich besser werden. Die neue Fußgängerbeauftragte, deren Stelle nun endlich besetzt werden konnte, werde viel zu tun haben.

Seit mehreren Wochen setzen die Verkehrswendeaktivisten auf angemeldete 15-Minuten-Demos an neuralgischen Stellen. Damit wollen sie auf Missstände in der Verkehrsführung hinweisen. In einem vor einem Jahr vorgestellten Konzeptpapier zur Verkehrswende werden eine autofreie Innenstadt, deutlich mehr Fahrradwege und -straßen, ein Ausbau des Nahverkehrs und die Gratis-Nutzung von Bus und Tram gefordert.

