Augsburg

12:00 Uhr

Klima-Sofortprogramm findet Zustimmung – diese Punkte sollen umgesetzt werden

Heizen ist eine große Quelle für den CO2-Ausstoß, auch in Augsburg. Fernwärme ist ein Ansatz, die Menge zu reduzieren.

Plus Das Klima-Sofortprogramm findet im Augsburger Stadtrat breite Zustimmung. Mehrere Empfehlungen aus der Bürgerversammlung wurden jedoch abgelehnt.

Von Stefan Krog

Das von der Stadt erarbeitete Klima-Sofortprogramm, das ein Bündel an 40 relativ zügig umzusetzenden Maßnahmen beinhaltet, hat den Stadtrat trotz längerer Grundsatzdiskussionen fast einstimmig passiert. Lediglich die AfD stimmte dagegen. Das Beschlusspaket beinhaltet wie berichtet unter anderem einen Ausbau der Fernwärme durch die Stadtwerke mit einem Volumen von 80 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren, ein Förderprogramm für Fotovoltaik auf Dachflächen, eine sukzessive Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie mehrere Maßnahmen im Bereich Mobilität. Das fängt an bei der Prüfung von temporären Straßenunterbrechungen, setzt sich fort über eine Bevorrechtigung von Elektroautos beim Parken und endet bei einem Beschleunigungsprogramm für den Nahverkehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen