Augsburg

vor 33 Min.

Klimaaktivisten blockieren erneut für 15 Minuten den Verkehr in Augsburg

Aktivisten des Klimacamps haben zuletzt mehrfach den Verkehr in Augsburg mit 15-Minuten-Demos blockiert – wie hier in der Rosenaustraße. Nun folgt eine weitere Kundgebung.

Aktivisten des Augsburger Klimacamps planen am Montagmorgen eine Demo an der Auffahrt auf die B17 in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Sie dauert 15 Minuten.

Das Augsburger Klimacamp hat für Montag, 5. Juni, eine Demonstration in der Bürgermeister-Ackermann-Straße angekündigt. Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten soll sie an der Auffahrt auf die B17 stattfinden, um 8.30 Uhr beginnen und 15 Minuten dauern. Augsburger Klimaaktivisten kündigen Demo in Bgm.-Ackermann-Str. an Wie das Klimacamp mitteilt, stehe der Kundgebungsort "exemplarisch für die Missstände in der Augsburger Verkehrsplanung". Über die Ampelschaltung dort werde der Kraftfahrzeugverkehr gegenüber Fußgängern und Fahrradfahrern "immer noch bevorzugt behandelt". Zudem sei die Kreuzung auch eine der Schlüsselstellen bei der geplanten Streckenführung der Linie 5 in Richtung Universitätsklinikum. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten zuletzt mehrfach mit 15-Minuten-Demonstrationen den Verkehr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet blockiert. (kmax)

