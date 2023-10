Klimaaktivisten planen kurze Kundgebung auf Viktoriastraße

Auf der Viktoriastraße, die am Augsburger Hauptbahnhof vorbeiführt, findet am späten Montag eine Kundgebung statt. Dahinter stecken Klimaaktivisten.

Mit einer 15-minütigen Kundgebung fordern Klima- und Verkehrswende-Aktivisten am Montagnachmittag eine klima- und menschenfreundliche Verkehrspolitik auf allen Ebenen in Stadt, Land und Bund. Dazu beziehen sie um 17.30 Position auf der Viktoriastraße, die am Hauptbahnhof vorbeiführt.

Die Protestierenden kündigen an, künftig häufiger solche kurzen Versammlungen an wechselnden Orten zu organisieren, um auf ihrer Meinung nach Versäumnisse in der aktuellen Verkehrspolitik aufmerksam zu machen. Die ausgewählten Orte stünden dabei exemplarisch für konkrete Maßnahmen, mit denen eine menschen- und klimafreundliche Mobilitätswende möglich werden könne, heißt es. (AZ)