Klimacamp-Aktivist wegen Plakat am Rathaus zu Geldstrafe verurteilt

Nachdem er ein Plakat gegen die Klimapolitik der Stadt Augsburg an das Rathaus gehängt hatte, erhielt ein Klimacamp-Aktivist einen Strafbefehl. Nun stand er vor Gericht.

Ein Aktivist aus dem Umfeld des Klimacamps ist am Mittwochmorgen am Augsburger Amtsgericht wegen eines Plakats, das er vergangenen August am Rathaus angebracht hatte, zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Das Urteil fiel damit milder aus, als der Strafbefehl ursprünglich lautete. Doch der 25-jährige Verurteilte war damit alles andere als zufrieden. Sein Anwalt hatte auf Freispruch plädiert.

Das Amtsgericht hatte gegen den Studenten der Kulturwirtschaft einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro verhängt, gegen den der junge Mann Einspruch eingelegt hatte. Deshalb kam es zur mündlichen Verhandlung, die einige Zuschauer aus dem Umfeld des Klimacamps verfolgten.

Die Stadt entfernte das Plakat nach kurzer Zeit. Foto: Klimacamp Augsburg

Vor dem Augsburger Amtsgericht ging es um das Plakat

Hintergrund des Strafbefehls war ein Plakat mit der Aufschrift "Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - destruktiv unsolidarisch frech". Das Transparent, das am Friedensfest am 8. August 2021 kurz nach zehn Uhr über dem Hauptportal des Rathauses angebracht wurde, nahm Bezug auf den jährlichen CO 2 -Ausstoß in Augsburg. Die Stadt entfernte das Plakat kurz darauf, die Polizei nahm Ermittlungen auf. Ergebnis des Verfahrens war, dass der 25-Jährige an diesem Tag Versammlungsleiter im Klimacamp gewesen sei und das Plakat aufgehängt habe. Allerdings war eine Auflage der Stadt, dass Transpararente nur im Umkreis von höchstens zehn Metern um das Klimacamp am Fischmarkt aufgestellt werden dürfen. Das Rathausportal ist dafür zu weit entfernt. Dementsprechend verhängte das Amtsgericht einen Strafbefehl wegen des Verstoßes gegen das bayerische Versammlungsgesetz.

Weitere Informationen zu dem Verlauf des Prozesses, in dem der Angeklagte ein leidenschaftliches Plädoyer für sein Handeln hielt, folgen.

Lesen Sie dazu auch