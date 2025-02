Klimacamp baut auf dem Augsburger Rathausplatz auf

Wer meinte, das Klimacamp sei im Umfeld des Augsburger Rathauses längst verschwunden, lag damit nicht ganz richtig. Zumindest am Wochenende. Klimaaktivisten haben am Samstagnachmittag für knapp 24 Stunden auf dem Rathausplatz ein Pop Up-Klimacamp errichtet. Wie einst vom Standort am Fischmarkt neben dem Rathaus gewohnt, gab es ein Tagesprogramm, das sich dieses Mal mit dem Thema Klimakommunikation auseinandersetzte.

Aktivisten Felix Strobel und Simon Flutura sahen das Pop-Up-Camp als einen Austauschort rund um das Thema Klima. Dieses rücke derzeit politisch nach hinten, meinten sie. Mit dem Zuspruch von Passanten zeigten sie sich zufrieden. Samstagnachmittag waren zudem Mitstreiter des Klimacamps mit einem Stand zum Thema Demokratie in der Annastraße vertreten. (zoe)