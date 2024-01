Augsburg

Klimacamp "beendet"? AfD-Stadtrat unterstellt "Lüge", die Stadt widerspricht

Plus AfD-Fraktionschef Raimond Scheirich verbreitet, das Klimacamp sei als Versammlung "beendet". Augsburgs Ordnungsreferent Pintsch verweist auf eigene Kontrollen.

Von Max Kramer

Die Aufnahmen, die am Mittwochvormittag in Umlauf geraten, sind verwackelt. Ihre Botschaft aber ist klar. Mit dem Schriftzug "Raimond Scheirich deckt Klimacamp-Lüge auf!" ist das Video hinterlegt, das der AfD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat in sozialen Medien veröffentlicht hat. Das Klimacamp, heißt es in dem dutzendfach geteilten und kommentierten Beitrag, habe "den ganzen Winter bereits unbesetzt und verwaist" gewirkt. Nun habe er die Initiative ergriffen, "um euch zu zeigen, dass ihr nur belogen werdet und die schwarz-grüne Stadtregierung diese Lüge deckt". Eine Versammlung müsse nach geltendem Recht aus mindestens zwei Personen bestehen, er habe dort allerdings nur eine angetroffen. Auch das Ordnungsamt habe eine zweite Person zunächst nicht feststellen können. Diese sei erst später aufgetaucht, was bedeute, dass die Versammlung seit spätestens Dienstag "beendet" sei. Was steckt dahinter?

AfD-Politiker Raimond Scheirich: Klimacamp als Versammlung "beendet"

Die Zukunft des Klimacamps, das direkt neben dem Augsburger Rathaus platziert ist, schien im Herbst vergangenen Jahres offener denn je. Erstmals spielten die Aktivistinnen und Aktivisten öffentlich mit dem Gedanken, die Dauer-Demo ganz einzustellen – oder das Camp an die sogenannte Letzte Generation zu übergeben. Als Grund nannten Verantwortliche unter anderem zahlreiche Gerichtsprozesse gegen Beteiligte. Doch so weit ist es bis heute nicht gekommen. Man wolle weitermachen, bekräftigen zwei Aktivisten am Mittwoch im Camp gegenüber unserer Redaktion. Man sei nach wie vor immer mit mindestens zwei Personen präsent, um so als Versammlung zu gelten.

