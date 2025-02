Klimacamp kehrt auf Rathausplatz zurück

Die Aktivisten des Klimacamps werden am kommenden Wochenende für ein Gastspiel auf dem Rathausplatz zurückkehren. Man wolle zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag mit Passanten über die Kommunikation zum Thema Klima - sei es auf wissenschaftlicher oder lokalpolitischer Ebene - ins Gespräch kommen. „Wir sind noch da und durchaus bereit, in kalten Winternächten für eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive zu demonstrieren“, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Das Klimacamp hatte im vergangenen Jahr nach vier Jahren Dauerprotest neben dem Rathaus seine Zelte abgebrochen. Unter anderem gestaltete sich die Besetzung der Schichten (bei der Dauerkundgebung mussten ständig mindestens zwei Aktivisten anwesend sein) immer schwieriger, zudem stand der Fischmarkt wegen der Perlach-Sanierung nicht mehr zur Verfügung.

Das Klimacamp setzte auf neue Protestformen, unter anderem in Form einer wöchentlichen Demonstration in der Hallstraße für eine Verkehrsberuhigung zwischen den drei dortigen Schulgebäuden. Dort stand ein Konstrukt aus Rad und Fahrradanhänger, das vergangene Woche gestohlen wurde. Unbekannte hatten die Absperrkette aufgeflext, so die Aktivisten. Man werde am kommenden Freitag aber wieder demonstrieren. Ein neues Rad und ein Anhänger stünden bereit.

Ein Umbau oder eine Sperrung der Hallstraße sind seit Jahren ein Dauerthema. Womöglich läuft es nun seitens der Stadt auf eine Verkehrsberuhigung (umgangssprachlich “Spielstraße“) hinaus.