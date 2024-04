Klimacamp pflanzt symbolisch Baumsetzlinge auf dem Rathausplatz

Die Aktivisten fordern von der Stadt eine Umsetzung der Planungen zur Innenstadt-Bepflanzung. Andernfalls werde man selbst verstärkt tätig.

Aktivisten des Klimacamps haben in der Nacht auf Freitag auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone an mehreren Stellen kleine Baum-Setzlinge in Pflasterlücken gesteckt und mit Schildern wie "Ein Baum zum Kühlen" versehen. Laut Aktivisten habe man vorhandene Löcher im Pflaster genutzt. Mit der symbolischen Aktion soll ein Zeichen gesetzt werden für die Notwendigkeit, die Stadt vor zunehmender Hitze zu schützen. Gleichzeitig müsse man Maßnahmen ergreifen, um das Fortschreiten des Klimawandels zu stoppen.

Wie berichtet gibt es auch eine Initiative der Alt-Augsburg-Gesellschaft, den Rathausplatz mit Bäumen zu bepflanzen, um dort mehr Schatten im Hochsommer zu erzeugen. Die Stadt prüft die Vorschläge aktuell. Zudem plant die Stadt im Zuge eines Förderprogramms das Pflanzen von etwa 80 Bäumen in der Innenstadt. Die Klimaaktivisten erklärten, es sei nun Zeit für Taten. Sollte nichts passieren, werde man weitere Bäume, dann allerdings nicht nur Setzlinge, sondern größer gewachsene Exemplare, setzen. (skro)