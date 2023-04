Klimacamp will am Mittwochmorgen Kreuzung blockieren

Die Klimacamp-Aktivisten haben für Mittwochmorgen eine Demonstration am Knoten Kobelweg/Ulmer Straße in Kriegshaber angemeldet. Im April sind mehrere Aktionen geplant.

Das Klimacamp hat für Mittwochmorgen ab 8 Uhr eine viertelstündige Demonstration an der Kreuzung Kobelweg/Ulmer Straße im Stadtteil Kriegshaber angekündigt. Die Kreuzung soll dabei blockiert werden. Die Aktion ist laut Klimacamp - anders als Klebeaktionen der "Letzten Generation" in anderen Städten - bei der Augsburger Ordnungsbehörde als Demonstration angemeldet. Es ist mit Stauungen zu rechnen.

Klimacamp in Augsburg plant mehrere Aktionen im April

Man fordere angesichts der Pläne der Ampelkoalition zum Straßenausbau ein Umdenken, so die Initiatoren zum Hintergrund der Aktion. Das Auto werde so weiterhin zu viel öffentlichen Raum einnehmen. Mit der auf 15 Minuten begrenzten Aktion wolle man zeigen, dass man sich im legalen Rahmen zwischen Berufstätigkeit und andere Verpflichtungen fürs Klima einsetzen könne. Hintergrund der Demonstration in der Ulmer Straße ist die dortige Situation für den Fahrradverkehr.

Das Klimacamp will den ganzen April über mit Aktionen auf sich aufmerksam machen. Am Samstag, 22. April, ist eine nachmittägliche Demonstration auf der Kreuzung am Roten Tor geplant. Man freue sich darauf, wenn Familien und Anwohner auf der Kreuzung Federball spielen oder picknicken. Die Stadtregierung müsse dem Auto im öffentlichen Raum weniger Platz einräumen, wenn die Stadt lebenswerter werden solle.

