Klimacamper sperren Kreuzung: Fußgänger haben kurzzeitig Vorfahrt

Mit einer Aktion des Klimacamps soll in Augsburg für die Einführung von sogenannten "Rundum-Grün"-Schaltungen geworben werden. Die Polizei kontrolliert den Verkehr.

Das Ganze hatte schon etwas komische Züge: Zehn Demonstranten haben am Freitagmittag eine wichtige Kreuzung in der Augsburger Innenstadt für ihre politischen Ziele blockiert. Es handelte sich um eine angemeldete Aktion der Klimacamper. Sie demonstrierten für mehr Sicherheit für Fußgänger an Kreuzungen. Rund 25 Polizeibeamte waren im Einsatz, um kurzzeitig den Autoverkehr umzuleiten.

Die Klimacamper bei ihrer Aktion. Foto: Annette Zoepf

Ort der Aktion war die Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße. An den Zufahrten zur Kreuzung standen Gitter, sodass Autofahrerinnen und Autofahrer nicht weiterfahren konnten. Sie wurden umgeleitet. Die Aktion dauerte nur wenige Minuten.

Klimacamp-Demo in Augsburg: Ursprünglich war eine längere Aktion geplant

Ursprünglich wollten die Klimacamper eine längere Aktion starten. Dies scheiterte aber daran, dass man sich mit der Stadt Augsburg nicht einigen konnte. Der Ansatz, dass die Polizei den Verkehr direkt an der Kreuzung leitet, war aus Sicht der Stadt nicht umsetzbar. Daher wurde die Aktion auf wenige Minuten begrenzt. Während dieses Zeitraums schritten die Aktivistinnen und Aktivisten wiederholt kreuz und quer über die Kreuzung. Auch andere Fußgänger nutzen die Möglichkeit, die Kreuzung ohne Wartezeit an einer roten Ampel zu überqueren. Die Aktion verlief friedlich und ohne Zwischenfälle.

