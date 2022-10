Klimaresilienz: Harald Lesch mahnt in Augsburg schnelles Handeln an

Der vielfach ausgezeichnete Astrophysiker Harald Lesch erklärt am Dienstag an der Uni Augsburg, warum uns die Klimakrise zu einem Sprung über den Abgrund zwingt.

Wissenschaftler Harald Lesch erklärt im Fernsehen regelmäßig die Welt. Er ist ein Freund klarer Worte. Kürzlich sagte er: "Meine Generation hat es vergeigt. Das mit dem Klimaschutz." Am Dienstag kommt der Astrophysiker zur Eröffnung des Zentrums für Klimaresilienz an der Universität Augsburg. Er spricht zum Thema "Der Sprung über den Abgrund. Warum die Klimakrise uns zum Handeln zwingt."

Das Zentrum (ZfK) wurde im Dezember 2020 als zentrale Einrichtung der Universität gegründet. Es soll alle mit dem Forschungsschwerpunkt Klimaresilienz zusammenhängenden Kräfte und Aktivitäten der Uni koordinieren und bündeln. Die rund 30 Gründungsmitglieder kommen aus verschiedenen Fakultäten - angefangen bei Informatik über Medizin, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, bis hin zu Historikern, Juristen und Theologen. Mit dabei ist auch das Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität.

Zentrum für Klimaresilienz: Mitglieder aus verschiedenen Fakultäten

Die bestehenden Kompetenzen werden durch zehn neu zu berufende Professuren verschiedenster Disziplinen ergänzt, so die Universität. Sie werden größtenteils aus dem Programm "Hightech Agenda Bayern" des Freistaats finanziert. Konkret verfolgt das Zentrum das Ziel, ganzheitliche und umsetzbare Strategien zur Anpassung an die unabwendbaren Folgen des Klimawandels zu entwickeln, und zwar auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Lesch brachte am Dienstag auf den Punkt, worum es geht: "Wir müssen den Menschen klarmachen, der Klimawandel kann dich umbringen." Das Stellenwert des Problems sei in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen, mehr Kommunikation nötig. Denn die Lage sei dramatisch. Europa habe in diesem Sommer die größte Dürre seit 500 Jahren erlebt, in Chinas längster Fluss Jangtse sei verschwunden, in Frankreich habe man Atomkraftwerkeabschalten müssen, weil das nötige Kühlwasser fehlte.

Harald Lesch fordert an Uni Augsburg Gemeinschaftsaktion gegen Klimawandel

Lesch forderte mit Blick auf die technologische Anpassung an den Klimawandel eine große Gemeinschaftsaktion in Deutschland, um Photovoltaik auf jedes Dach zu bringen. Sonnenenergie greife nicht nicht die Erdsystemkreisläufe ein. Einfache Technologien seien global wichtig zur Energiegewinnung, nicht "ultrakomplexe Lösungen". Der Wissenschaftler machte deutlich, dass die Anpassung an den Klimawandel nicht von heute auf morgen möglich ist. "Das Damoklesschwert der Extremwetter-Ereignisse wird junge Leute ihr ganzes Leben lang beschäftigen." Es sei eine Herausforderung, die in den nächsten 100 Jahren nicht aufhören werde. In der Politik sei derzeit aber Interessenausgleich wichtiger als schnelle Entscheidungen.