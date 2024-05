Klimaschützer nehmen Augsburgs Stadtregierung in die Pflicht

Augsburger Klimaschützer sind nicht begeistert über die Inhalte des Mobilitätsplans. Am Freitag, 31. Mai, findet eine Demonstration statt.

Die Koalition von CSU und Grünen arbeiten an den Inhalten für einen Mobilitätsplan. Er legt fest, welche Ziel die Stadtpolitik verfolgt. Klimaschützer erwarten mehr Einsatz.

Bei Fridays for Future Augsburg und am Augsburger Klimacamp nimmt man den aktuellen Stand des Mobilitätsplans zur Kenntnis, heißt es. Zwar enthält er einige Punkte, die von den Aktivisten unterstützt werden, aber Begeisterung breite sich nicht aus. Dass der zweite Teil des Mobilitätsplans inklusive konkreten Maßnahmen erst im Jahr 2026 nach den nächsten Kommunalwahlen fertiggestellt werden soll, führe Misstrauen. "Ein Jahr warten auf die Ergebnisse der KlimaKom-Studie. Fünf Jahre warten auf den fertigen Mobilitätsplan. Was folgt danach?" sagt Theo Döllmann, 21.

Die Klimaschützer werden ihre Proteste für eine echte Mobilitätswende fortsetzen. Der nächste Streik von Fridays for Future beginnt am Freitag, 31. Mai, um 17 Uhr am Rathausplatz. „Autos dominieren immer noch viel zu viel unser Denken und Handeln “, sagt Felix Strobel, 32. (möh)

