Knall im FCA-Stadion: Was inzwischen zur Explosion bekannt ist

Nach einer Explosion am Samstagnachmittag im Augsburger Fußballstadion gab es mehrere Verletzte.

Plus Die Polizei lässt offen, welcher Böller die Explosion im Augsburger Stadion herbeiführte. Ein Mann sitzt weiter in U-Haft. Ein Pressefotograf schildert seine Erlebnisse.

Von Michael Hörmann

Klaus Rainer Krieger, der auch für unsere Redaktion tätig ist, verfolgt als akkredidierter Pressefotograf seit der Saison 2005/2006 Heimspiele des FC Augsburg. Er hat Aufstiege miterlebt und vieles mehr, sportliche Erfolge und mitunter Tragödien im Stadion. Die Geschehnisse vom vergangenen Samstag wollen ihm nicht aus dem Kopf gehen. Zwei Männer hatten verbotenerweise einen Knallkörper im Stadion gezündet. Ein Tatverdächtiger sitzt weiter in Untersuchungshaft, der zweite ist seit Donnerstag wieder auf freiem Fuß. 13 Personen wurden durch die Explosion leicht verletzt, sie erlitten ein Knalltrauma. Krieger, der hundert Meter vom Geschehen entfernt stand, sagt im Nachhinein: "Es gab einen furchtbaren Schlag, den ich in dieser Form so noch nie gehört hatte." Wie nahezu alle Stadionbesucher ist der Pressefotograf noch immer geschockt. Mit etwas Abstand äußern sich Polizei und FCA zum Geschehen.

Der Böllerwurf sorgte auch für eine starke Rauchentwicklung im Fanblock des TSG Hoffenheim. Foto: Harry Langer, dpa

Einige Tage sind seit der Explosion am Samstagnachmittag vergangen. Man fragt sich, welcher Böller einen solchen Donnerschlag in einem Fußballstadion auslösen konnte. Die Antwort steht aus, die Polizei sagt auf Anfrage lediglich: "Wir ermitteln aktuell hinsichtlich Art, Beschaffenheit und Herkunft des Böllers." Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne man nicht weiter ins Detail gehen. Spekuliert wird, dass der Knallkörper womöglich selbst gebastelt worden sei. Denkbar ist zudem, dass der Knallkörper aus dem Ausland bezogen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

