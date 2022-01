Knapp 40 Prozesse nach Augsburger Krawallnacht: "Es gibt keine Haupttäter"

Plus Erneut muss sich ein junger Mann wegen der Krawallnacht in der Maxstraße vor Gericht verantworten. Wie diese Nacht, die bundesweit Schlagzeilen machte, aufgearbeitet wird.

Eine einzige Sommernacht des vergangenen Jahres wird das Augsburger Amtsgericht die nächsten Monate immer wieder beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat nach den Ausschreitungen im Juni knapp 40 Verfahren zur Anklage gebracht. Diese werden nun von den jeweils zuständigen Richterinnen und Richtern nach und nach abgearbeitet. Bei regulärem Verlauf sollen sie bis zum Halbjahr abgeschlossen sein. Richter Roland Fink, Pressesprecher für Straf- und Bußgeldverfahren, macht dabei auf eines aufmerksam.