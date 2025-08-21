Knapp zwei Promille: Polizei stoppt 58-jährigen Motorradfahrer

Am Mittwoch gegen 22 Uhr hat die Polizei in der Dieselstraße einen alkoholisierten Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei kontrollierte diesen eine Streife, weil der 58-Jährige in sehr auffälliger Fahrweise unterwegs gewesen ist. Bei einem Atemalkoholtest kam ein Wert von 1,9 Promille heraus. Der Mann besaß zudem keine Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 58-Jährigen. (klijo)

