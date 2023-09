Knast, und dann? Wie Ex-Häftlinge in Augsburg den Weg zurück ins Leben finden

Von Max Kramer - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Im Augsburger Bodelschwingh-Haus lernen Ex-Häftlinge, wieder in Freiheit zu leben. Einfach ist das nicht, aber eine große Chance. Ein Besuch bei Bewohnern und Betreuern.

Michael H. hat sich in seinem neuen Umfeld einen Namen gemacht – einen anderen als früher, vor der Zeit hinter Gittern. Er ist jetzt bekannt als begnadeter Kuchenbäcker. "Das ist mein Ding, das kann ich", sagt der 55-Jährige, unüberhörbar in Mittelfranken geboren, und zeigt Fotos mit eigenen Kreationen. Auch andere schwärmen hier, in dem blass-orange gestrichenen Gebäude, von seinem Talent. Früher, da widmete H. seine Energie etwas anderem: dem Anbau, Vertrieb und Verkauf von Drogen. Über Jahre war er der Mann hinter einem kleinen Cannabis-Imperium. Bis es kollabierte, bis H. ins Gefängnis musste. Bis er irgendwann vor der Frage stand, wie er sein Leben danach neu aufbauen könnte – und im Augsburger Bodelschwingh-Haus landete.

Das Bodelschwingh-Haus ist eine von mehreren Augsburger Einrichtungen für Menschen in Wohnungsnot, und doch wie keine andere in der Region. Bis zu 41 Männer leben dort zusammen, die meisten davon waren bis vor Kurzem noch im Gefängnis. Das Haus im Domviertel, zu dem zwei Außengruppen im Stadtgebiet gehören, soll ihnen den Übergang in die Zeit danach erleichtern, oft auch überhaupt ermöglichen. Es ist ein Ort, an dem Kampf und Freude, Tragik und Hoffnung aufeinandertreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .