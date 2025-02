Knastruine statt Studenten: Stillstand beim TH-Campus im Prinz-Karl-Viertel

Es war 2015, als die Gefangenen aus dem Jugendgefängnis an der Hochfeldstraße in die neue JVA nach Gablingen verlegt wurden. Seitdem steht der Komplex mit hohen Mauern und vergitterten Fenstern am Rand des Prinz-Karl-Viertels, das sich zum gefragten Wohnviertel gewandelt hat, weitgehend leer. Vor neun Jahren übernahm die Technische Hochschule das Areal, um dort einen dritten Campus zu errichten - doch seitdem stockt die Entwicklung. Man benötige dringend mehr Platz, so die Hochschule, die vor einigen Wochen eine eigene Marketing-Kampagne (“Wo studiert Karla?“) startete. Leider gehe es nur sehr langsam voran. Im Hintergrund laufen auch zehn Jahre nach Ende der Gefängnisnutzung Gespräche zwischen Stadt Augsburg und Freistaat, was die Fläche betrifft.

Die Technische Hochschule, die am Brunnenlech und am Roten Tor bereits zwei Standorte unterhält, rechnet seit Jahren perspektivisch damit, im Prinz-Karl-Viertel Fuß fassen zu können. „Unsere Studierendenzahl ist stark gestiegen, wie kaum an einer anderen Hochschule in Bayern“, so Sprecher Tobias Kolb. Mit mehr als 7500 Studenten gebe es in diesem Semester einen Rekord, parallel zur Lehre habe man auch die Forschung ausgebaut. „Wir wollen vermeiden, dass diese überaus positive Entwicklung durch räumliche Engpässe behindert oder gar ausgebremst wird“, so Kolb. Wolle man weiter ein attraktives Angebot bieten, brauche man genug Flächen. Um für den Moment etwas Entspannung zu schaffen, baute der Freistaat vor einem Jahr einen Modulbau auf dem Campus am Brunnenlech. Genug sei das aber nicht.

Dieser noch unverbindliche Illustrationsvorschlag zeigt, wie der geplante Campus an der Hochfeldstraße aussehen könnte. Foto: Technische Hochschule Augsburg

In einem ersten Schritt wäre die TH froh, zumindest das denkmalgeschützte Ziegelgebäude auf dem Gefängnisareal zügig umbauen zu können. Zentral soll aber ein moderner Campus auf dem Rest der Fläche sein. Es gibt erste Überlegungen mit mehreren Gebäuden für Forschung und Lehre sowie Wegeachsen durch den Campus, ein Architektenentwurf sieht auch ein Bürgerforum und eine Kita dort vor. In jedem Fall, so die Stadt, sei eine Öffnung des bisher von dieser Seite abgeschotteten Prinz-Karl-Viertels zu begrüßen. Der Campus könne eine Verbindung in Richtung Hochfeld darstellen. „Der gesamte Bereich wirkt derzeit trist und unattraktiv“, sagt TH-Sprecher Kolb. Der TH schwebt ein „Campus für die gesamte Stadtgesellschaft“ vor, der Schnittstelle zur Wissenschaft sein könne.

Die JVA in der Hochfeldstraße steht seit 2015 leer. Foto: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Woran es hakt, sind Verhandlungen zu den Flächen. Die Stadt kaufte ab den 1990er Jahren große Teile des ehemaligen Kasernenareals im Rahmen einer Entwicklungsmaßnahme über eine Treuhänderin verbilligt vom Bund mit dem Ziel, dort Wohnungen, soziale Einrichtungen und Gewerbe zu ermöglichen. Das wurde großteils umgesetzt. Damals sah der Bebauungsplan unter anderem 55 neue Wohnungen auf dem JVA-Gelände vor, die es angesichts der Campus-Pläne aber nicht geben wird. Offenbar vor diesem Hintergrund laufen Verhandlungen. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) sagte zuletzt im Bauausschuss des Stadtrats auf Nachfragen der CSU, auch er sei „nicht glücklich“ über die Zeitdauer, die Gemengelage sei aber kompliziert. Aktuell stehe man aber in einem „sehr konstruktiven Austausch“ mit dem Freistaat.

Ehemalige JVA: Wie geht es in der Augsburger Karmelitengasse weiter?

Bis tatsächlich gebaut werden kann, wird es ohnehin noch Jahre dauern, weil es noch keinen neuen Bebauungsplan für das Areal mit einer Nutzung als Hochschul-Campus gibt. Auch die Finanzierung des Millionen-Projekts ist nicht gesichert. Nach wie vor ungeklärt ist auch die Zukunft des früheren Gefängnisses für erwachsene Häftlinge in der Karmelitengasse im Domviertel. Der Bau steht seit 2016 leer. Die Immobiliengesellschaft des Freistaats erklärte zuletzt, die Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen. Ursprünglich sahen Überlegungen vor, dort Wohnungen zu bauen, was nicht zuletzt wegen des denkmalgeschützten Altbaus, früher das städtische Kornhaus, kompliziert ist. Inzwischen scheinen auch andere Nutzungen im Spiel zu sein. Spekuliert wird, dass der Freistaat über die Zurverfügungstellung des Areals ein Römermuseum unterstützen könnte.