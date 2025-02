Kneipe „Sputnik“ muss Wohnungen weichen: Petition soll Schließung verhindern

Im Frühjahr wird wohl Schluss sein: Das „Sputnik“ an der Gögginger Brücke wird seit mehr als zehn Jahren vom Wirt Matthias Stangier betrieben – und wenn es nach ihm ginge, bliebe das auch so. Doch die Eigentümerfirma des Gebäudes an der Stettenstraße, die Brauerei Riegele, hat andere Pläne. Sie möchte das Objekt sanieren. Das „Sputnik“ soll in dem Zusammenhang einer oder mehreren Wohnungen weichen. Inzwischen hat Wirt Stangier, 54 Jahre, im Internet eine Unterschriftenliste ins Leben gerufen, um für den Erhalt der Kneipe zu trommeln. Die Resonanz ist beachtlich.

