Koalition will den Mietanstieg in Augsburg bremsen

Die Mieten in Augsburg sind am Steigen. Wie gut wirkt der Mietpreisspiegel der Stadt?

Plus Die Differenz zwischen Mietspiegel und der vom Maklerverband IVD genannten Miethöhe bei Neuvermietungen ruft die Politik auf den Plan. Der Eigentümerverband reagiert verwundert.

CSU und Grüne möchten bei einem Wohnungswechsel eine bessere Beratung von Mietern durchs städtische Wohnungsamt hinsichtlich der Miethöhe prüfen. Man frage sich, wie es zu der Differenz von knapp 2,50 Euro zwischen der Basismiete aus dem offiziellen städtischen Mietspiegel von 9,28 Euro pro Quadratmeter und den aktuell verlangten Mietpreisen bei Neuvermietungen - der Immobilienverband IVD sprach zuletzt von 11,75 Euro pro Quadratmeter - kommen könne, so die Fraktionschefs in einem Prüfantrag. Gefordert wird ein Bericht von Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Darüber hinaus soll geprüft werden, ob ein so genanntes Mietenkataster in Augsburg möglich wäre, in dem alle Wohnungen und ihr aktueller Mietpreis registriert werden. Denkbar sei auch eine Mieten-Prüfstelle. Das Ziel sei, den Anstieg der Mieten etwas zu verlangsamen, heißt es in dem Koalitionsantrag.

Die 11,75 Euro, von denen der IVD spricht, liegen tatsächlich deutlich über dem Basiswert des städtischen Mietspiegels, der Auskunft darüber geben soll, welche Miete für welche Wohnung angemessen ist. Auch Immobilienportale wie immobilienscout24 oder immowelt gehen von Mietpreisangeboten von über elf Euro im Schnitt aus, wobei es sich hierbei um Angebotspreise handelt. Die städtische Wohnbaugruppe, die den Markt in Augsburg regelmäßig untersucht, kommt bei den frei angebotenen Mietwohnungen aber auch auf einen Anteil von über 50 Prozent, bei dem die Rechnung erst ab 13,50 Euro losgeht. In jedem Fall liegen die aktuell aufgerufenen Preise deutlich über dem, was der Mietspiegel für angemessen hält.

