Kö, Maxstraße und Bahnhof: Eine Bilderreise durch Augsburgs Geschichte

Seit Jahrzehnten prägen der "Kö" und die Maxstraße das Augsburger Stadtleben. Was hat sich dort seit den 60er-Jahren verändert? Wir zeigen die Geschichte in Fotos.

An einem sonnigen Nachmittag sitzt Gregor Nagler am Manzú-Brunnen und schaut dem lebhaften Treiben auf dem Königsplatz zu. Dutzende Schülerinnen und Schüler hasten zu den Haltestellen, um die nächste Tram zu erwischen. "Es ist lustig, wie sich einige Dinge scheinbar nie ändern", sagt der Augsburger Architekturhistoriker mit einem Lächeln. "Der Kö war schon immer ein Knotenpunkt für die umliegenden Schulen." Baulich hat sich hier in den vergangenen Jahrzehnten allerdings einiges verändert. Nagler zeigt auf die Fläche zwischen dem Manzú-Brunnen und den Gleisen: "Etwa hier stand bis 1977 der sogenannte Pilz, ein kleines Wartehäuschen. Daran können sich bestimmt noch viele Augsburgerinnen und Augsburger erinnern."

