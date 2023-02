Augsburg

Der König von Augsburg feiert Geburtstag: "70 Umdrehungen um die Sonne"

Plus Der König von Augsburg ist für viele eine Kultfigur. Nun feiert er seinen 70. Geburtstag. Rückblickend würde der "Monarch" in seinem Leben manches anders machen.

Sie macht sich Sorgen um den König. Ob wir ihn in letzter Zeit gesehen hätten und wüssten, ob es ihm gut geht", schreibt Carola S. in einer Mail an unsere Redaktion. Sie habe ihn nämlich lange nicht gesehen. Der "König von Augsburg" würde sich über diese Fürsorglichkeit freuen. Denn Gerhard Hermanutz ist ein Mensch, der in Einsamkeit lebt. Wahrscheinlich mischt er sich deshalb täglich in Augsburg unters "Volk" – auf der Suche nach Begegnungen. Zuletzt lief er gerne vormittags vor dem Rathaus eine imaginäre Acht ab, strammen Schrittes, hoch konzentriert. Seine Laufbahnen, die er sich überlegt, ergeben für ihn Sinn. Außenstehende mögen das nicht verstehen, er tut es. Das genügt ihm. Der König von Augsburg wird an diesem Dienstag 70 Jahre alt. Der bärtige Mann ohne Krone erzählt, was ihm das Alter bedeutet und was er rückblickend in seinem Leben vielleicht anders gemacht hätte.

