Straßenbahn nach Königsbrunn: Am Samstag fährt die Linie 3 noch mal gratis

Die Straßenbahnlinie 3 fährt seit Sonntag bis nach Königsbrunn. Wer die neue Trasse testen möchte, kann das am Samstag noch einmal kostenlos tun.

Mit der Straßenbahn von Augsburg nach Königsbrunn: Seit Sonntag (12. Dezember) ist die Verlängerung der Linie 3 in den Süden in Betrieb. Die Eröffnung der 4,6 Kilometer langen Strecke war der Abschluss langer Diskussionen und der rund 52 Millionen Euro teuren Bauphase. Wer die neue Linie 3 bis ins Zentrum von Königsbrunn noch testen möchte, könne das am Samstag, 18. Dezember, noch einmal gratis machen, so die Stadtwerke Augsburg. Startpunkt der Linie ist nun der Augsburger Königsplatz. Auch die Christkindl-Tram ist auf der Strecke der Linie 3 unterwegs. (AZ)