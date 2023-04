Königsplatz: Mann schlägt mehrere Passanten

Ein 35-Jähriger geriet am Samstag am Augsburger Königsplatz mit mehreren Leuten aneinander. Die Polizei hatte schon früher mit ihm zu tun gehabt.

Er hatte zu viel getrunken und geriet offenbar in Rage: Am Samstag kam es gegen 12.45 Uhr nahe dem Königsplatz zu mehreren Körperverletzungsdelikten. Ein 35-Jähriger war vor einer Bäckerei zunächst mit einem Mann und dessen weiblicher Begleiterin aneinandergeraten. Als die beiden an ihm vorbeigingen, drehte sich der Beschuldigte unvermittelt um und schlug dem Mann mit der Hand ins Gesicht. Als das Opfer weiterlaufen wollte, kam es laut Polizei zu einem Gerangel. Der 35-Jährige hatte danach offenbar noch nicht genug, er lief auf einen Bahnsteig und pöbelte dort eine Passantengruppe an.

Zwei weitere unbeteiligte Frauen wurden letztlich ebenfalls von dem Mann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Ein Zeuge konnte den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 35-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert. Da der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er festgenommen und eine Vorführung angeordnet. (nip)