Können die Restaurants August und Sartory ihre Michelin-Sterne verteidigen?

Plus Diese Woche verkündet Michelin seine Wertungen für das Jahr 2022. Die beiden Augsburger Sterneköche wollen ihre Wertung halten, doch derzeit beschäftigt sie etwas anderes.

Strahlender Sonnenschein und die ersten Besucher in den Freiluftcafés: Viele Gäste genießen bereits ihren Cappuccino oder Spritz unter blauem Himmel, doch Spitzenköche haben dafür keine Zeit. Für sie ist Februar und März die Zeit des Hoffens und Bangens. Zumindest für diejenigen, die einen, zwei oder gar drei Michelinsterne zu verteidigen haben. Ein Stern heißt: „Eine Küche voller Finesse“, zwei Sterne „Eine Spitzenküche, einen Umweg wert“, drei Sterne stehen für „eine einzigartige Küche, eine Reise wert“. Am Mittwoch, 9. März, gibt es ab 12 Uhr eine Liveübertragung aus Hamburg. Das ist sozusagen die Stunde der Wahrheit, auch für die Augsburger Christian Grünwald, zwei-Sterne, und Simon Lang mit einem Stern.