Könnten mehr Werkswohnungen den Markt in Augsburg entspannen?

Plus Bei steigenden Mieten ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Viele Augsburger Firmen hatten früher eigene Werkswohnungen. Eine Fraktion fordert, davon wieder mehr zu bauen.

Wenn neue Mitarbeiter nach Augsburg kommen, um im Schlachthof-Restaurant oder in der Nachstallung anzufangen, müssen sie sich wegen einer Unterkunft keine Sorgen machen. "Bei uns bekommen sie ein Zimmer für die Probezeit", sagt Restaurantchef Sven Olufs. Das Gastrounternehmen hat ein Wohngebäude mit zehn Räumen angemietet. Dort finden Azubis, Saisonkräfte und neu eingestellte Beschäftigte eine erste Bleibe. "Das Wohnangebot wird ständig wichtiger", sagt Olufs. Es helfe bei der schwierigen Suche nach Personal. Könnten auch andere Firmen in Augsburg für Wohnraum sorgen, vielleicht sogar dauerhaft?