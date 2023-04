Augsburger Anekdoten: Pretty in Pink

Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, hat viel Gelegenheit zum Schmunzeln. Unsere Redaktion sammelt nette Alltagsbegegnungen in den "Augsburger Anekdoten".

Adlerauge

Abends, kurz vor Ladenschluss in einem Augsburger Innenstadt-Supermarkt. Eine Kundin hat den Strichcode schlampig auf den Lauch geklebt, er geht nicht über die Kasse. Der Kassierer lächelt freundlich und tippt die Nummer mit der Hand ein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jedes Mal hält er den Lauch etwas näher vor seine Brille. Die Augen? Beim vierten Anlauf nimmt die Kasse die Zahlenfolge an. Als die Kundin zahlt, fällt ihr eine Eintrittskarte aus dem Geldbeutel, es dauert nur Sekunden, bis sie sie wieder verstaut hat. Der Kassierer verabschiedet sich: "Auf Wiedersehen, und viel Spaß heute noch im Theater!" Doch nicht die Augen ...

Pink ist in. Das sieht man in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Topchic

Ein Mann tut sich mitunter schwer, zu erkennen, welche Mode gerade in ist. Für ihn gilt normalerweise: Weißes Shirt und blaue Jeans gehen immer. Man schaut aber ja mit offenen Augen. So geschehen an einem schönen Tag in einem Lokal in der Maximilianstraße. Die Gäste sitzen draußen und beobachten das Leben - und auf einmal erkennt ein Mann, was Damen von Welt in Augsburg tragen. Wenn drei Frauen in Pink beieinander stehen, ist das allerdings auch keine große Kunst. Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mag Pink. Bei der Preisverleihung der Verdienstmedaille "Pro Augsburg" trägt sie einen pinkfarbenen Hosenanzug und auf ihrer Facebookseite gibt es ein Foto von ihr in Pink - neben einem Bagger. Topchic, versteht sich.

Die Pizza 34 ist eine Mixtur aus Pizza 16 und Pizza 18. Foto: Michael Hörmann

Die Pizza 34

Ein Italiener in der Pferseer Straße. Das Paar am Nachbartisch tut sich schwer mit der Entscheidung. Welche Pizza soll es sein? Die Pizza Romana, Nummer 16, und die Nummer 18, Vegetariana, sind heiß im Rennen. Die Frau hat schließlich die Idee: "Lass uns Pizza 34 nehmen, für jeden jeweils einmal die Hälfte von 16 und 18." So kommen die Pizzen auf zwei Tellern an den Tisch.

Eine Schulklasse drängt in die Straßenbahn, die Kinder suchen nach Plätzen, setzen sich hin, stehen wieder auf, um doch näher beim besten Freund zu sitzen. Zwei Jungs unterhalten sich in einer fremden Sprache. Lautstark rufen sie über die Köpfe der anderen Kinder, ohne dass irgendwer etwas versteht. Das wird einem Klassenkameraden zu bunt. Er wendet sich an einen der Jungs und sagt: "Das ist nervig!" Darauf sein Gegenüber: "Nein, Ukrainisch."

Plötzlich stehen zwei Eis am Fenster vor dem Büro. Wer die wohl abgestellt hat? Foto: Andrea Wenzel

Zwei einsame Eis

Plötzlich standen sie da: Zwei Eisbecher einer bekannten Fast-Food-Kette. Mitten auf dem Fenstersims vor dem Büro. Von den Besitzern weit und breit keine Spur. Wer hat die Eisbecher abgestellt? Lecker sehen sie aus, Vanille-Eis, schön aufgetürmt und mit Schokosoße übergossen. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ob man sich die Becher einfach nehmen kann? Erst mal abwarten. Und dann kommen weitere Zweifel auf. Könnte man das Eis ohne Bedenken essen? Was, wenn jemand sich einen Scherz erlaubt und irgendetwas hineingegeben hat? Also lieber doch Finger weg, Vorhang zu und auf dem Heimweg selbst zur Eisdiele. (AZ)