Saturn verlässt die City-Galerie: Kunden müssen sich auf mehr Wechsel einstellen

Der Weggang von Saturn aus der City-Galerie in Augsburg ist für viele Kunden eine Überraschung - und im ersten Moment ein Schock. Wieder ein bekannter Name, der das Einkaufscenter nach vielen Jahren verlässt und einen großen Leerstand hinterlässt; so wie es im März 2024 bei Sport Scheck der Fall war. Nun aber zu schlussfolgern, der City-Galerie mangele es als Einkaufsstandort an Attraktivität oder gar zu fürchten, ihr drohe das Schicksal des Schwabencenters, wäre falsch.

Hinter den aktuellen Abgängen stecken vielfältigste Gründe, die nichts mit dem Standort an sich zu tun haben: Insolvenzen (Sport Scheck oder Gerry Weber), auslaufende Mietverträgen gepaart mit einem Strukturwandel in der Branche (Saturn)... Für die Kunden bedeuten diese Entwicklungen jedoch, dass sie sich künftig auf mehr Dynamik einstellen müssen - nicht nur in der City-Galerie.

Die Augsburger City-Galerie ist voll vermietet

Immerhin gelingt es den Verantwortlichen des Centers bislang, Leerstände wieder zu füllen. Laut Center-Manager Axel Haug ist die City-Galerie derzeit voll vermietet. Einzig die ehemalige Sport Scheck-Fläche wartet noch auf Neubelebung. Im Oktober startet hier dann aber der Herrenausstatter Anson‘s. In den vergangenen Tagen eröffnete mit Toysino erstmals ein Spielwarengeschäft. Ein Warensegment, das Besucher der Einkaufspassage über viele Jahre vermisst hatten - auch, weil lange Zeit für eine Ansiedlung kein Platz zur Verfügung stand. Mit einem Tattoo-Studio kam schon vor Längerem ein ganz neues Konzept dazu.

Dass sich Geschäfte über Jahrzehnte an einem Standort halten, wird - so schätzen es Experten ein - künftig seltener der Fall sein. Trends sind schnelllebiger als früher, das Einkaufsverhalten verändert sich. Weil sich Leerstände derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht mehr ganz so schnell füllen wie früher, müssen sich Kunden vermutlich auch öfter als gewohnt mit (längeren) Leerständen auch in attraktiven Einkaufslagen wie der City-Galerie oder der Augsburger Innenstadt abfinden. Nicht immer werden Konzepte nachfolgen, die alle überzeugen. Doch in der Dynamik steckt auch eine Chance: Es herrscht Abwechslung.