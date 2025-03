Kommt Decathlon auch in die ehemalige Augsburger Galeria-Filiale?

Seit dem Rückzug des Warenhauses Galeria-Karstadt-Kaufhof aus Augsburg wird über eine mögliche Nachnutzung der Immobilie in zentralster Innenstadt-Lage diskutiert - und spekuliert. Nach Bekanntwerden der Kooperation zwischen dem Sportartikelhändler Decathlon und dem Warenhauskonzern Galeria kam die Frage auf, ob diese Zusammenarbeit auch Effekte für Augsburg haben könnte. Decathlon hat auf Anfrage unserer Reaktion eine klare Aussage getroffen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir ausschließlich eine Ansiedlung an den bestehenden Galeria-Standorten Konstanz, Duisburg, Freiburg, Trier und Kassel bestätigen. Eine Ansiedlung in der ehemaligen Galeria-Filiale in Augsburg ist derzeit nicht in Planung“, heißt es seitens des Unternehmens. Dass Decathlon den Weg in die Innenstädte antritt, ist in der Philosophie des Unternehmens neu. Bisher setzte der Händler auf Gewerbegebiete und entsprechend verfügbare Parkplätze direkt vor der Tür. Das zeigte sich auch bei der Ansiedlung in Augsburg. Der französische Multisportspezialist hat 2022 eine Filiale im Lechhauser Industrie-Gebiet eröffnet. Die Ansiedlung dort war zuvor viele Jahre lang umstritten. Vertreter des Einzelhandels sowie Teile der Politik wollten eine Schwächung der Innenstadt verhindern und lehnten daher 2015 einen ersten Ansiedlungsversuch auf der grünen Wiese ab.

Ex-Karstadt-Gebäude in Augsburg: Immobilienbesitzer verhandelt über Nachnutzung

Auch jetzt kommt Decathlon nicht in die Augsburger Innenstadt. Der Besitzer der ehemaligen Karstadt-Filiale, das Augsburger Unternehmen Solidas, hatte zuletzt dennoch positive Meldungen zur Entwicklung des Gebäudes verlauten lassen. Zwei kleine, eigenständige Ladenlokale an der Bürgermeister-Fischer-Straße sind bereits nachvermietet. Unter anderem werden Bubble Tea und Baumstriezel mit Softeis angeboten. Für die große Fläche stehe man in Verhandlungen mit Interessenten. „Sollte sich das weiter positiv entwickeln, hätten wir die Nachbesetzung des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses gelöst,“ so Unternehmenssprecher Daniel Utz zuletzt gegenüber unserer Redaktion. In den Etagen zwei bis vier prüfe man gemeinsam mit der Stadt die Möglichkeit, diese Flächen für eine schulische Nutzung zur Verfügung zu stellen.