Kommt die Dominikanerkirche als Standort für das Römermuseum wieder ins Spiel?

2012 brach ein Teil des Bodens in der Dominikanerkirche durch. Seitdem ist das Gebäude für die Öffentlichkeit geschlossen, das Augsburger Römermuseum musste umziehen.

Plus Für einen Neubau des Römermuseums fehlt der Stadt Augsburg Geld, nun soll offenbar der alte Ausstellungsbau saniert werden. Der könnte zum neuen Interim werden.

Wird die Dominikanerkirche übergangsweise doch wieder zum Römischen Museum? Nachdem zuletzt Bewegung in die Debatte um das baufällige Gebäude kam, soll dessen Sanierung nun offenbar vorangetrieben werden. Kommende Woche wird es nach Informationen unserer Redaktion ein Gespräch im Hochbauamt geben, in dem es unter anderem um die weitere Vorgehensweise geht. Im Hintergrund laufen zudem Gespräche über die mögliche finanzielle Förderung einer Interimslösung durch den Freistaat. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sprach sich auf Anfrage nun für eine Zwischenlösung am alten Ort aus.

