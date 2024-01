Augsburg

Kommt dieses Verkehrszeichen auch in Augsburg?

Daieses Verkehrszeichen verbietet Autos das Überholen von Zweirädern wie Fahrrädern. In Augsburg gibt es das Zeichen noch nirgends, unser Foto stammt aus Kempten.

Plus Die Regierungskoalition und Klimaaktivisten fordern eine Prüfung örtlicher Überholverbote von Fahrrädern durch Autos. Die Bauverwaltung reagiert skeptisch.

Von Stefan Krog

Die schwarz-grüne Regierungskoalition hat einen Vorstoß unternommen, auf einzelnen Augsburger Straßen ein Überholverbot von Fahrrädern durch Autos zu verhängen. Seit 2020 gibt es in Deutschland ein entsprechendes Verkehrszeichen, das Autofahrern signalisiert, dass sie Zweiräder - seien es Fahrräder, E-Roller oder Mofas - nicht überholen dürfen.

In der Pferseer Unterführung dürfen Radler den Gehweg in Schrittgeschwindigkeit nutzen. Wollen sie schneller unterwegs sein, müssen sie auf die Straße. Foto: Silvio Wyszengrad (Archiv)

CSU und Grüne haben einen Antrag an die Verwaltung gestellt, dass diese zusammen mit der Polizei prüfen möge, ob dies mehr Sicherheit für Radler bringen könnte. Infrage kämen Straße wie die Pferseer Unterführung, die westliche Provinostraße oder die Schaezlerstraße. Hintergrund ist, dass dort Radler auf der Fahrbahn unterwegs sein dürfen, sie wegen der beengten Verhältnisse aber häufig sehr eng von Autofahrern überholt werden, was nicht erlaubt ist. Der obligatorische Abstand von 1,5 Metern sei dabei kaum einzuhalten, argumentieren auch die Koalitionspartner. Das Schild solle das Überholen an diesen Stellen darum gänzlich untersagen. Ein Verstoß zieht ein Bußgeld von 70 Euro nach sich.

