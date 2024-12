Kommt ein Schiff für die Kahnfahrt?

Die Stadt will in der kommenden Winterpause 2025/26 die Kahnfahrt mit einer dauerhaften Steg- und Terrassenanlage ausstatten. „Mit dem Provisorium, wie wir es heuer hatten, wird es auf Dauer schwierig“, so Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Im vergangenen Sommer saßen die Gäste auf einem mit einer Plane untenrum abgedeckten Baugerüst, das die Terrasse trägt, nachdem die Stadt den baufälligen Schwarzbau der langjährigen Pächterfamilie abgerissen hatte (wir berichteten). Der Stadtrat hat nun zugestimmt, den Bau der Bootsanlegestelle und der Terrasse für 1,8 Millionen Euro voranzutreiben. Auch die als Vision ins Spiel gebrachten Überlegungen, ein ausrangiertes Schiff als überdachte Bewirtungsfläche in den Stadtgraben zu setzen, tauchen nun in der städtischen Planung auf.

